تجنبي الحموضة خلال الأشهر الأولى من الحمل بهذه الطرق

أماني الغامدي(صدى):

تعاني بعض النساء الحوامل من الحموضة خلال الأشهر الأولى من الحمل وهي مشكلة شائعة ولكنها لا تشكل أيّ خطر على صحتها أو صحة جنينها، إلا أنها قد تسبب لها بعض الإزعاج.

فالحموضة في الأشهر الأولى من الحمل غالباً ما تؤدي إلى الشعور بحرقة في المعدة تمتدّ من الحلق السفلي إلى أسفل عظم الصدر.

فما هي أسباب الحموضة خلال الأشهر الأولى من الحمل؟

تصيب الحموضة المرأة خلال الأشهر الأولى من الحمل بسبب التغيرات الهرمونية والجسدية التي يمرّ بها جسمها. فخلال الأشهر الأولى من الحمل، تنتج المشيمة هرمون البروجسترون، الذي يريح العضلات الملساء في الرحم، كما انه يقوم بإرخاء أيضًا الصمام الذي يفصل المريء عن المعدة، مما يسمح للأحماض بالهروب عبرها.

كما يبطئ البروجسترون من تقلصات المعدة، مما يجعل عملية الهضم بطيئة ويؤدي إلى الحموضة.

في مرحلة لاحقة من الحمل، ومع نموّ الطفل بشكل كبير، تتعرّض الأعضاء المحيطة به لضغط كبير ما يسبب الحموضة عن طريق إبطاء حركة هضم الأطعمة وعسر الهضم. يمكن أن يؤدي هذا الأمر أيضاً إلى حرقة عن طريق دفع أحماض المعدة حتى من المعدة إلى المريء.

كيفية تخفيف الحموضة خلال الأشهر الأولى من الحمل

قد لا تتمكنين من التخلّص منها تماماً، ولكن هناك أشياء يمكن أن تساهم بالتخفيف منها:

– تجنّبي تناول الأطعمة الدهنية، الحارة، الشوكولاته، الحمضيات، القهوة التي تؤدي إلى تفاقم الحموضة.

– إشربي الماء بدلاً من المشروبات الغازية ذلك لأنها تجنّبك الحموضة خلال الأشهر الأولى من الحمل وتساعد على ترطيب جسمك.

– قلّلي من تناولك للوجبات الجاهزة مثل الكاتشب والمخللات والصلصات لأنها تحتوي على مستويات عالية من الملح والمواد الحافظة والمواد المضافة.

– كوب من الحليب البارد أو كوب من الزبادي هي من أبرز العلاجات للحرقة والحموضة. يمكنك أيضاً شرب كوب من شاي البابونج أو الزنجبيل التي تساعد على تخفيف حموضة المعدة.

– تناولي وجبات صغيرة ومتكررة وقومي بمضغ الطعام جيداً. الفجوة الطويلة بين الوجبات يمكن أن تؤدي إلى الحموضة.

– حاولي أن تتناولي وجبة العشاء قبل ثلاث ساعات من موعد النوم. في بعض الأحيان قد يؤدي الاستلقاء إلى حرقة المعدة لأن الجاذبية تساعد الأحماض على الخروج من المعدة.

– تعتبر معظم مضادات الحموضة آمنة في الحمل. مضادات الحموضة فعالة في تخفيف أعراض حرقة المعدة. ومع ذلك، لا ينصح مضادات الحموضة التي تحتوي على بيكربونات الصوديوم أو trisilicate المغنيسيوم في الحمل. استشيري طبيبك قبل تناول أي من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية.