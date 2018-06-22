البرازيل تحاول الهروب من لعنة سقوط الكبار أمام كوستاريكا

طلال الغامدي(صدى):

يترقب الجميع، اليوم الجمعة، مباراة البرازيل وكوستاريكا بشغف؛ وسط توقعات بمفاجئة من الأخير بعد أن شهد مونديال روسيا 2018، سقوط مفاجيء للكبار.

ويبحث المنتخب البرازيلي عن تحقيق الفوز في ثاني محطة له بعد أن فشل في المباراة الأولى؛ خوفًا من أن يلقى مصير الكبار مثل الأرجنتين وألمانيا.

وتعادل البرازيل في المباراة الأولى أمام سويسرا، بينما خسرت ألمانيا حاملة اللقب فى الجولة الأولى أمام المكسيك (0-1) والأرجنتين أمام كرواتيا 0-3 الخميس.

وبينما تلتقى البرازيل وكوستاريكا فى مدينة سانت بطرسبرج ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، تواجه نيجيريا وأيسلندا ضمن المجموعة الرابعة فى فولجوجراد، وتختتم المباريات بلقاء صربيا وسويسرا ضمن المجموعة الخامسة فى كالينينجراد.

وبعد السقوط الأرجنتيني المدوي، أصبحت البرازيل في اختبار كبير أمام كوستاريكا فهل ستنجح وتهرب من لعنة الكبار، أما ستسقط في الفخ ذاته.