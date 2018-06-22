” برغر كينغ ” يعتذر بعد وعده بتقديم وجبة مجانية للروسيات اللاتي يحملن من نجوم المونديال

نواف السالم(صدى):

اعتذر مطعم الوجبات الشهير ” برغر كينغ ” عن إعلانه خلال نهائيات كأس العالم في روسيا؛ حيث وعد النساء الروسيات بتوفير وجبة مجانية ” كومبو ” إذا حصلن على حمل من لاعب كرة قدم محترف مشارك بالمونديال.

وقام مطعم ” البيرغر ” بنشر الإعلان ” الفكاهي ” على منصة التواصل الاجتماعي الروسية VKontaket VK ” ” حيث قدم دفعة قدرها 47،000 دولارًا وإمدادًا دائمًا من ساندويتش التوقيع الخاص به؛ حيث قال أن العرض كان مفتوحًا أمام ” الفتيات اللواتي نجحن في الحصول على أفضل جينات من نجوم كرة القدم ” وحث النساء على ” تحديد نجاح المنتخب الوطني الروسي ” .

واستمر الإعلان قائلاً: ” إنها مكافأة للفتيات اللواتي ستحمل من نجوم كرة القدم الدوليين ” ، ولكن الشركة أزالت الإعلان باعتراف بأنها كانت مسيئة؛ حيث أشار ” برغر كينغ ” في بيان إلى أن الترويج الخاص به كان ” مهينًا بشكل واضح ” .

وأكد المطعم في بيانه: ” بمجرد أن تم لفت انتباهنا ، تمت إزالته.. بالتأكيد لا يعكس علامتنا التجارية أو قيمنا ، ونحن نتخذ خطوات لضمان عدم تكرار هذا النوع من النشاط ” .

قد لا يبدو الإعلان غير عادي على اعتبار أن الحكومة الروسية نفسها أطلقت إعلانات خدمة عامة تحث النساء الروسيات على الحمل من أجل صحة الدولة، كما أن ميخائيل ديجتياروف، وهو عضو في البرلمان الروسي، طالب في الآونة الأخيرة أن يرى ” المزيد من الحب ” خلال نهائيات كأس العالم، وحث النساء الروسيات لإنجاب مزيد من الأطفال حتى لو أنجب من قبل الأجانب.

وفي العام الماضي، رعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برنامجًا لتخصيص المزيد من مدفوعات الحكومة الروسية للنساء إذا أصبحت حاملًا، ولكن على الرغم من هذا التاريخ، انتقد سياسي روسي واحد على الأقل محاولة ” برغر كينغ ” بروح الدعابة في كأس العالم.

وفي السياق نفسه، قال زعيم مجلس الدوما الروسي، فيتالي ميلونوف، عن الإعلان ” إنها حملة غبية جدًا… من الناس الجهنمية في سلسلة الوجبات السريعة ” ، متابعًا: ” إنهم يحاولون جذب الانتباه، ليس عن طريق تحسين الجودة، ولكن من خلال العروض السخيفة ” .