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كشفت كذبته قبل ساعات من الزفاف فتزوجت من دونه

كشفت كذبته قبل ساعات من الزفاف فتزوجت من دونه
لندن(صدى):

في واعقة جريئة وغريبة ، أقدمت عروس بريطانية ، على إقامة حفل زفاف لوحدها ، عقب انفصالها عن خطيبها قبل ساعات من إقامة الحفل .

وكانت إنفصلت عروس بريطانية تٌدعى ” هاريت بولتير ، 30 عاماً ” ، عن خطيبها قبل ساعات قليلة من الزفاف وذلك بعد اكتشافها لكذبته بشأن تكاليف الزفاف وتحديداً دفع تكلفة الصالة التي كانا سيقيمان فيها الحفل .

ولم تكتفِ هاريت بوتلير بإلغاء زفافها والانفصال عن خطيبها وحسب، بل قررت ألا تدع ذلك يؤثر سلباً عليها وعلى مزاجها ، فارتدت هاريت فستان زفافها الابيض كما كان مقرراً وأقامت حفل زفاف غير الذي كانت ستقيمه مع خطيبها، ودعت اليه أصدقائها وصديقاتها .

وقالت هاريت في تصريحات إعلامية ، إنها حرصت على ألا تشعر في هذا اليوم المميز بالحزن، خصوصاً أنه كاد أن يكون أجمل يوم في حياتها .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 48823 ] نشر منذ 1 ساعة

عرسانها واجد ,,

,, استغفر الله العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 29726 ] نشر منذ 10 دقائق

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