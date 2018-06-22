” القصبي ” عن الهجمة التي صاحبت العاصوف: لم تكن بريئة

أماني الغامدي(صدى):

علّق الفنان ناصر القصبي، على الهجوم الذي تعرض له مسلسله ” العاصوف ” ، والذي خاض به سباق الدراما الرمضاني، حيث أثار المسلسل حالة من الجدل الواسع بين جماهير المملكة.

وجاء ذلك من خلال عدد من التغريدات المتتابعة لـ ” القصبي ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” بعد أن هدأت العاصفة، والصراخ والعويل والنحيب الذي صاحب المزايدين والمستشرفين أثناء عرض العاصوف واعتراضاتهم المتشنجة وكنت آثرت عدم التعليق حتى نهاية العمل وانتهى بدخول منتخبنا للمونديال ولم يكن الشارع ولا المزاج السعودي يسمح بالحديث فاذا حضر المنتخب بطل كل شي بعده ” .

وتابع ” القصبي ” : ” أولًا و قبل كل شيء.. شكرًا من القلب لكل متابعين العاصوف وكل الحب لكلمات الإطراء والثناء التي أحتوتنا على مدار الشهر الفضيل ومازالت، نحن لا نقول اننا نقدم عملًا عظيمًا لكننا نجتهد ونخطئ واضعين بعين الاعتبار الإرتقاء بالدراما المحلية ” .

وعن أسباب ودوافع الهجوم على المسلسل، قال ” القصبي ” في تغريدة أخرى: ” الهجمة التي صاحبت العاصوف لم تكن بريئة (معروف من يقف وراءها) ما يهمنا هجمة الإستشراف والمزايدة والمبالغة في التحفظ على الطرح لقيط هنا أو خيانه هناك ونسوا العمل كله ” ، مضيفًا: ” نقول (بهدوء) الدراما لا تعترف بالسائد ولا تقبل أن تخضعها لشروطك ومقاييسك، الدراما باختصار عمل للمتعة تقبله أو ترفضه ” .

واختتم ” القصبي ” تغريداته قائلًا: ” لم يخلد عمل تلفزيوني على مدى ٥٠ سنه مثلما خُلد درب الزلق، وشريحه من الجمهور الكويتي وقفت في وجه أهم عمل خليجي بواقع أنه شوه المجتمع الكويتي وأساء للكويت، والصحافة أيضًا ساهمت معهم في أن صورة الأباء والأجداد اهتزت ” ، مستطردًا: ” واليوم هل هناك من يقول مثل هذا الهراء عن درب الزلق ” .