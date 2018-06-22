” القصبي ” عن الهجمة التي صاحبت العاصوف: لم تكن بريئة
علّق الفنان ناصر القصبي، على الهجوم الذي تعرض له مسلسله ” العاصوف ” ، والذي خاض به سباق الدراما الرمضاني، حيث أثار المسلسل حالة من الجدل الواسع بين جماهير المملكة.
وجاء ذلك من خلال عدد من التغريدات المتتابعة لـ ” القصبي ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” بعد أن هدأت العاصفة، والصراخ والعويل والنحيب الذي صاحب المزايدين والمستشرفين أثناء عرض العاصوف واعتراضاتهم المتشنجة وكنت آثرت عدم التعليق حتى نهاية العمل وانتهى بدخول منتخبنا للمونديال ولم يكن الشارع ولا المزاج السعودي يسمح بالحديث فاذا حضر المنتخب بطل كل شي بعده ” .
وتابع ” القصبي ” : ” أولًا و قبل كل شيء.. شكرًا من القلب لكل متابعين العاصوف وكل الحب لكلمات الإطراء والثناء التي أحتوتنا على مدار الشهر الفضيل ومازالت، نحن لا نقول اننا نقدم عملًا عظيمًا لكننا نجتهد ونخطئ واضعين بعين الاعتبار الإرتقاء بالدراما المحلية ” .
وعن أسباب ودوافع الهجوم على المسلسل، قال ” القصبي ” في تغريدة أخرى: ” الهجمة التي صاحبت العاصوف لم تكن بريئة (معروف من يقف وراءها) ما يهمنا هجمة الإستشراف والمزايدة والمبالغة في التحفظ على الطرح لقيط هنا أو خيانه هناك ونسوا العمل كله ” ، مضيفًا: ” نقول (بهدوء) الدراما لا تعترف بالسائد ولا تقبل أن تخضعها لشروطك ومقاييسك، الدراما باختصار عمل للمتعة تقبله أو ترفضه ” .
واختتم ” القصبي ” تغريداته قائلًا: ” لم يخلد عمل تلفزيوني على مدى ٥٠ سنه مثلما خُلد درب الزلق، وشريحه من الجمهور الكويتي وقفت في وجه أهم عمل خليجي بواقع أنه شوه المجتمع الكويتي وأساء للكويت، والصحافة أيضًا ساهمت معهم في أن صورة الأباء والأجداد اهتزت ” ، مستطردًا: ” واليوم هل هناك من يقول مثل هذا الهراء عن درب الزلق ” .
أميتوا الباطل بالسكوت عنه[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما تهمني لا أنت ولا عملك الدرام ومن يحاربك يصنع منك شيء بينما أنت لا شيء
مغرد[ عدد التعليقات: 1760 ] نشر منذ 2 ساعتين
بطل واستمر يا بطل ولكن ودنا ترجع لنا طاش ما طاش
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17595 ] نشر منذ 2 ساعتين
عرض المسلسل بأجابياته و سلبياته فطبيعي ان يكون له معارضين ومؤيدين وقد انتهى العرض مع نهاية شهر رمضان وكما يقال الحكي في الفايت مضيعه للوقت
الشاعر[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 1 ساعة
انت تمثل نفسك وما يحصل في بيتك
راس مالك زبيري وعلاجك الزبيرية
ياقذر
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1340 ] نشر منذ 1 ساعة
سكلتك أوموك… وأصلحك الله ايها الأوشيمط…
ما أغنى الفن حسين عبد الرضا وغيره….؟
تذكر ان منتهاك فحره ترمى فيها ويحثى عليها التوراب….
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48823 ] نشر منذ 1 ساعة
شاهت الوجوه ,,
ام فيصل[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 27 دقيقة
فاااااااشل
حسن ابو انس[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 25 دقيقة
الحمدلله اني ماتبعته
وحسبى الله ونعم الوكيل فيك يا ناصر انت والكاتب والمخرج
ام فيصل[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 20 دقيقة
ارجع الى ربك واستغفر وتوب الى الله وتذكر قوله تعالى ( ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره)
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29726 ] نشر منذ 14 دقيقة
وش العاصوف ذا من رمضان اشوف الناس هنا حط وشد عليه
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2209 ] نشر منذ 13 دقيقة
فاشل بمعنى الكلمة ولايمثل الشعب السعودي المسلم ودينه وعاداته وتقاليده الاصيلة
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2209 ] نشر منذ 8 دقائق
ابشرك لم يتابعه احد الا القليل لانه لايستحق المتابعة ابدا
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1738 ] نشر منذ 5 دقائق
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن