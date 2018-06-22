الفنانة وعد تشعل غضب نساء المملكة

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفنانة وعد، غضب واستياء كثير من النساء في المملكة بعد أن قدمت لهن نصيحة عن ارتداء الزي المحتشم قبيل سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارة والذي يبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل بينما تظهر على الدوام بزي متحرر.

وقصدت ” وعد ” نساء المملكة عندما وجهت لهن ما يشبه النصيحة عبر حسابها في موقع إنستغرام، قائلةً: ” لكل بنت بتسوق تكفين التزمي في لبسك وشكلك وبدون مكياج مبالغ، وكوني خير من يمثل المرأة السعودية، وتكفين لا تسوين أشياء تشوه سمعة المرأة السعودية، ترا اللي يدورون الزلة على المرأة السعودية كثار. ”