أغرب العوامل التي تؤدي لضعف البصر.. الماسكرا وشامبو الشعر والمقعد غير المريح

لندن(صدى):

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن ” الماسكرا ” والمقعد غير المريح وشامبو الشعر، تُعد من أغرب العوامل التي تهدد رؤية الإنسان وقد تصيبه بالعمي.

حيث اتضح أن استخدام أداة تجميل العيون ” ماسكرا ” منتهية الصلاحية، بعد انتهاء مدة صلاحيتها يُصيب العيون بعدوى مرضية، كذلك يُعد استخدام مقعد غير مريح في مكان العمل، فإنه يؤثر سلبًا في العمود الفقري، وهذا بدوره يؤثر في الأوعية الدموية؛ لذا يؤدي لضعف البصر.

كما يتسبب غسل الرأس باستخدام شامبو يؤثر في الأغشية المخاطية؛ حيث تحتوي معظم أنواع الشامبو على المركب الكيميائي ” دوديسيل كبريتات الصوديوم ” ، الذي يسبب جفاف العين عند ملامستها؛ ما يؤدي إلى الشعور بعدم الارتياح وضعف حدة البصر.