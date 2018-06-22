الطبطبائي يتوعد باستجواب اتحاد الكرة الكويتي لوقوفة ضد ترشيح المغرب لمونديال 2026

طلال الغامدي(صدى):

أكد النائب الكويتي ” وليد الطبطبائي ” أن تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 لا يمثلنا، مشيراً إلى أنه سيوجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الرياضة لمعرفة كيف تم هذا القرار الذي يخالف سياسية الكويت الخارجية والداعمة دوما للاشقاء العرب.

وقال الطبطائي” نحن في الكويت لايمثلنا تصويت اتحاد الكرة الكويتي ضد ترشيح المغرب لاستضافة كاس العالم 2026 وسأقوم بتوجيه سؤال برلماني إلى وزير الرياضة لمعرفة كيف تم هذا القرار الذي يخالف سياسية الكويت الخارجية والداعمة دوما للاشقاء العرب في كل المجالات بمافيها المجال الرياضي ” !.