بالفيديو.. اسمع وشوف عبدالباري عطوان واضحك على عبد الدولار؟!

طلال الضوي(صدى):

سقطات قناة الجزيرة القطرية، ومحلليها تزداد يوما بعد الآخر، فكلما كان شغلهم الشاغل هو الاصطياد في الماء العكر، وتشويه صورة المملكة بأي شكل من الأشكال.

ظهر المرتزق القطري الصحفي عبدالباري عطوان، على قناة الجزيرة منفعلا ،مهاجمًا رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، لكنه على ما يبدو أنه لا يعلم الفرق بين هيئة الترفيه وهيئة الرياضة.

وقال عبدالباري في مزاعمه : ” المملكة العربية السعودية أدركت أن من يمسك ملف الرياضة ارتكب اخطاء كبرى وانه تم إقالته قبل قليل من هيئة الترفيه ومسؤليته عن الرياضة !! ”

يذكر أن مستشار الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، نشر أمس الخميس، على حسابه بـ ” تويتر ” ، عدد من التغريدات قال فيها : ” تداول في اليومين الماضيين خبر إقالتي من منصبي أولا : هذا تكليف وليس تشريف وإذا حدث فهناك الملايين من مثل تركي آل الشيخ وأفضل منه ” .

وأضاف آل الشيخ : ” أسعدني ما لمسته من فرحة بتصديق هذه الإشاعة من قبل المسؤولين القطريين وجماعة الإخوان والملالي ومن يتعاطف معهم ” .

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