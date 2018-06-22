صورة نادرة للشيخ حافظ وهبة يلقي خطبة الجمعة في مسجد شرق لندن

لندن(صدى):

أظهرت صورة نادرة للشيخ حافظ وهبة – رحمه الله – مستشار الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وسفير المملكة في بريطانيا، وهو يلقي خطبة الجمعة في مسجد شرق لندن في يوم افتتاح مبناه الجديد في 7 رجب 1360هـ.

ولد الشيخ حافظ وهبة في 15 يوليو 1889 ،في مصر وعمل في الكويت معلما في المدرسة المباركية ومن الكويت انتقل إلى الرياض حيث عمل مع الملك عبد العزيز مستشارا سياسيا في ديوان الملك عبد العزيز,، ثم سفيرا للمملكة في بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.