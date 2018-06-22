القبض على إسرائيلية تدير حسابات داعشية تلعب على مشاعر المسلمين

واشنطن(صدى):

على غرار الدور الذي يقوم به ” آيدي كوهين ” ذراع الأمير القطري تميم بن حمد في بث الفتن وتقسيم العرب، واللعب على مشاعر المسلمين، ألقت السلطات الأمريكية القبض على إمرأة إسرائيلية تسير على نفس النهج من خلال إدارتها لحسابات داعشية بوسائل التواصل الإجتماعي وتحرض شباب المسلمين.

وأوضحت السلطات أن الفتاة الإسرائيلية قامت بنشر طرق تعليم لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة ، بالإضافة إلي صناعة مواد سامة لارتكاب جرائم قتل جماعي.

ويتشابه دور الفتاة الإسرائيلية مع الدور الذي يمارسه الآن باحترافية الإعلامي الإسرائيلي ” آيدي كوهين ” الذي برز اسمه كضيف دائم على شاشة ” الجزيرة القطرية ” ، محرضًا ضد الأنظمة العربية المستقرة ويحلل الأخبار بطريقته التى لا تخلو من نبرة ضرورة التقسيم ودعوته الدائمة لإقامة دويلات فى سوريا وفى العراق، وألا تستمر على شكلها الحالى كدول واحدة ذات سيادة.