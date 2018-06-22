بالصور.. حزن ميسي بعد الخسارة القاسية للأرجنتين أمام كرواتيا

نواف السالم(صدى):

سيطرت حالة من الحزن على النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، عقب الخسارة أمام منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، بمباراة أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم.

وضمن المنتخب الكرواتي التأهل إلى الدور التالي بمونديال روسيا بعدما تغلبه على الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

وارتفع رصيد كرواتيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد الأرجنتين عند نقطة واحدة في انتظار مباراة إيسلندا ونيجيريا التي سترسم ملامح المجموعة.