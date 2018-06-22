القحطاني: إجراءات قانونية ضد ” beIN SPORTS ” لإقحامها السياسة في الرياضة

طلال الغامدي(صدى):

قال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، إن هناك خطوات قانونية يتم اتخاذها ضد شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية لإقحامها الرياضة في السياسة.

وأوضح القحطاني في تصريحاته لـ ” سي إن إن ” ، أن قناة ” بي إن سبورت ” مارست تجاوزات هائلة ضد المملكة وضد الشعب السعودي.

وأكد أن الجهات المسؤولة في المملكة ترصد جميع الاتهامات التي تُطلق ضد السعودية ، مشيرًأ إلى أنه ستتخذ الإجراءات القانونية مع من يثيرها أو يروج لها بما يحفظ حقوق المملكة.

وقال القحطاني : ” قنوات بي إن سبورت ، لم تحصل على ترخيص مزاولة البث أو تقديم الخدمة في السعودية وفق الإجراءات المتبعة، ورغم ذلك مارست القناة القطرية تجاوزات هائلة ضد بلادي وضد الشعب السعودي، حيث أقحمت السياسة في الرياضة بشكل سيئ، كما فعلت في أعقاب مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم من خلال تسييس المنافسات الرياضية التي تحتكر نقلها ” .