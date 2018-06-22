” الملاحة الجوية ” تطلب سعوديات لبرنامج المراقبة المنتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية ،عن فتح باب القبول والتسجيل ” للنساء ” في برنامج المراقبة الجوية المنتهي بالتوظيف الدفعة الثانية.

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وألا يقل عمرها عن 23عاما ولا يزيد عن 28 .

وأوضحت الشركة أن التقديم يبدأ اعتباراً من الأحد القادم 1439/10/10هـ حتى الخميس الموافق 1439/10/21هـ ،وعلى الراغبات في التقديم الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.