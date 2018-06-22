بالفيديو.. شاب يطلب يد حبيبته خلال مباراة كأس العالم
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تقدم شاب لطلب يد حبيبته، خلال مباراة بولندا والسنغال في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.
وظهر الشاب راكعا على ركبته، عارضا الزواج على حبيبته ، والمباراة مستمرة، الأمر الذي لفت أنظار المشجعين بالمدرج.
واشتعلت المدرجات بهتاف المشجعين الذين صرخوا قائلين ” نعم نعم ! ” ، حتى أعلنت الفتاة موافقتها على طلب حبيبها.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا يستهبل ترى
سردار[ عدد التعليقات: 2405 ] نشر منذ 53 دقيقة
عرف يختار الخال 😂😂😂
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5827 ] نشر منذ 23 دقيقة
😍 ووواااااااوووووووو 😍😘