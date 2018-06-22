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بالفيديو.. شاب يطلب يد حبيبته خلال مباراة كأس العالم

بالفيديو.. شاب يطلب يد حبيبته خلال مباراة كأس العالم
ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تقدم شاب لطلب يد حبيبته، خلال مباراة بولندا والسنغال في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وظهر الشاب راكعا على ركبته، عارضا الزواج على حبيبته ، والمباراة مستمرة، الأمر الذي لفت أنظار المشجعين بالمدرج.

واشتعلت المدرجات بهتاف المشجعين الذين صرخوا قائلين ” نعم نعم ! ” ، حتى أعلنت الفتاة موافقتها على طلب حبيبها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2405 ] نشر منذ 53 دقيقة

عرف يختار الخال 😂😂😂

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