بالصور.. ولادة نادرة لعجل بساقين فقط مثل الكنغر
أثار عجل عمره اسبوعاً ضجة واسعة بين سكان قرية هنان بمقاطعة شاندونج الصينية ، لولادته بدون ساقين .
وكان اشترى تاجر صيني يٌدعى ” وانج ” من القرية ، العجل رغم تشوهه ، مؤكدا ، إنه لم ير تشوها خلقيا مثله طوال مسيرته في تجارة لأبقار منذ أكثر من 10 سنوات.
وقرر وانج شراء العجل لنفسه لأنه فريد من نوعه بمبلغ 22 جنيها أسترلينيا .
وينفق وانج الآن ما يقرب من 6 جنيهات إسترليني يوميا على حليب الحيوان، ويخطط لتربيته على الرغم من تشوهه الجسدي .
على الجانب الآخر، جذب العجل انتباه السكان المحليين وزاروا مزرعة وانج لإلقاء نظرة على العجل الغريب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48795 ] نشر منذ 22 دقيقة
سبحان الله ,,