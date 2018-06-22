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بالصور.. ولادة نادرة لعجل بساقين فقط مثل الكنغر

بالصور.. ولادة نادرة لعجل بساقين فقط مثل الكنغر
بكين(صدى):

أثار عجل عمره اسبوعاً ضجة واسعة بين سكان قرية هنان بمقاطعة شاندونج الصينية ، لولادته بدون ساقين .

وكان اشترى تاجر صيني يٌدعى ” وانج ” من القرية ، العجل رغم تشوهه ، مؤكدا ، إنه لم ير تشوها خلقيا مثله طوال مسيرته في تجارة لأبقار منذ أكثر من 10 سنوات.

وقرر وانج شراء العجل لنفسه لأنه فريد من نوعه بمبلغ 22 جنيها أسترلينيا .

وينفق وانج الآن ما يقرب من 6 جنيهات إسترليني يوميا على حليب الحيوان، ويخطط لتربيته على الرغم من تشوهه الجسدي .

على الجانب الآخر، جذب العجل انتباه السكان المحليين وزاروا مزرعة وانج لإلقاء نظرة على العجل الغريب.


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