عبدالعزيز بن سلمان: تلتزم أوبك بضمان توفر الإمدادات الكافية

حمود العنزي(صدى):

كد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة لشؤون الطاقة أن الشح في الموارد لا يشكل مصدرًا لمخاطر انعدام أمن الطاقة واحتمالات حدوث عجز في الإمدادات، إنما تتصاعد المخاطر من ضبابية السياسات التي تحول دون جذب قطاع الطاقة لرؤوس أموال يحتاج إليها كثيرًا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته بمؤتمر ” أوبك ” في فيينا، إن من أهم مفاتيح تشجيع الاستثمار بشكلٍ كافٍ في إمدادات النفط العالمية والبنية التحتية للنفط وإيجاد مستقبل طاقة مستدام، أن يستمر تحسين إطار التعاون بين المنتجين والمستهلكين والتوسع فيه، والتشديد على الاعتماد المتبادل بينهما.

وأضاف : ” أساسيات السوق لاتزال سليمة، وتبديدًا لأي قلق من احتمال حدوث عجز في الإمدادات؛ تلتزم أوبك وشركائها غير الأعضاء بضمان توفر إمدادات كافية، وتحقيقًا لهذه الغاية سيتم مراجعة مجموعة واسعة من الخيارات التي تشمل ضخ إمدادات إضافية الى السوق ” .

وتابع: ” يكمن هدفنا ومهمتنا المشتركة في ضمان عدم حدوث أي عجز في الإمدادات في أي وقت، وفي الوقت ذاته تجنب حدوث تخمة في المعروض تُسبب الضرر أو تُحدث فائضًا في المخزون ” .

واستكمل : ” سيحتفط النفط بدوره المستقر في توجيه دفة الاقتصاد العالمي، وسيظل حجر الأساس لمستقبل الطاقة المستدام، ونظرًا لأهميته في تحقيق التقدم والازدهار، ستبذل أوبك وشركاؤها كل ما يتطلبه الأمر للمحافظة على استقرار السوق وضمان عدم حدوث نقص في المعروض ” .