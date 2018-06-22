تأخرت عن زيارته بالمستشفى فطلقها
في موقف لا تحسد عليه أي زوجة، فوجئت مواطنة بتطليقها دون علمها ، لسبب لم يخطر على بالها.
وروت المواطنة قصتها في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل ” تويتر ” ، موضحة أن السبب في طلاقها هو تأخرها عن زيارة زوجها الذي يرقد في المستشفى لمدة 6 أشهر.
وقالت : ” ذهبت إلى زيارة زوجي وفوجئت بمعاملتي بجفاء، وعند استغرابي لهذا الأسلوب في التعامل، أخبرني أنّه طلقني منذ أربعة أشهر بسبب تأخرها عن زيارته ” .
وأشارت إلى أن السبب وراء عدم مقدرتها على زيارة زوجها هو أن إخوتها سافروا إلى مدينة ثانية، وهو كان يرفض اتّصالها الهاتفي به، وحينما عادوا، ذهبت لزيارته ففوجئت بطلاقها.
جميله[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
تستاهل مافيها معروف ٦ شهور ايش باقي يبي فيها السبب غير مقنع لعدم زيارتها له اذا ماوجدها وقت الحاجه اليها مالها داعي في حياته