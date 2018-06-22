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تأخرت عن زيارته بالمستشفى فطلقها

تأخرت عن زيارته بالمستشفى فطلقها
عادل الحربي(صدى):

في موقف لا تحسد عليه أي زوجة، فوجئت مواطنة بتطليقها دون علمها ، لسبب لم يخطر على بالها.

وروت المواطنة قصتها في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل ” تويتر ” ، موضحة أن السبب في طلاقها هو تأخرها عن زيارة زوجها الذي يرقد في المستشفى لمدة 6 أشهر.

وقالت : ” ذهبت إلى زيارة زوجي وفوجئت بمعاملتي بجفاء، وعند استغرابي لهذا الأسلوب في التعامل، أخبرني أنّه طلقني منذ أربعة أشهر بسبب تأخرها عن زيارته ” .

وأشارت إلى أن السبب وراء عدم مقدرتها على زيارة زوجها هو أن إخوتها سافروا إلى مدينة ثانية، وهو كان يرفض اتّصالها الهاتفي به، وحينما عادوا، ذهبت لزيارته ففوجئت بطلاقها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة

تستاهل مافيها معروف ٦ شهور ايش باقي يبي فيها السبب غير مقنع لعدم زيارتها له اذا ماوجدها وقت الحاجه اليها مالها داعي في حياته

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