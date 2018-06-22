تأخرت عن زيارته بالمستشفى فطلقها

عادل الحربي(صدى):

في موقف لا تحسد عليه أي زوجة، فوجئت مواطنة بتطليقها دون علمها ، لسبب لم يخطر على بالها.

وروت المواطنة قصتها في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل ” تويتر ” ، موضحة أن السبب في طلاقها هو تأخرها عن زيارة زوجها الذي يرقد في المستشفى لمدة 6 أشهر.

وقالت : ” ذهبت إلى زيارة زوجي وفوجئت بمعاملتي بجفاء، وعند استغرابي لهذا الأسلوب في التعامل، أخبرني أنّه طلقني منذ أربعة أشهر بسبب تأخرها عن زيارته ” .

وأشارت إلى أن السبب وراء عدم مقدرتها على زيارة زوجها هو أن إخوتها سافروا إلى مدينة ثانية، وهو كان يرفض اتّصالها الهاتفي به، وحينما عادوا، ذهبت لزيارته ففوجئت بطلاقها.