لاعب المنتخب المصري السابق أحمد حسن يروي موقفًا له مع الدعيع
روى نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسن، موقفًا له مع حارس مرمى المنتخب السعودي السابق محمد الدعيع.
وقال العميد أحمد حسن : ” حينما فوزت بلقب عميد لاعبي العالم، الذي فاز به من محمد الدعيع، كان أول المتصلين لتهنئتي، فهكذا يكون النجوم الكبار تشرفت اليوم بلقاء الصديق العزيز محمد الدعيع ” .
ونشر حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل ” تويتر ” صورة له جمعته بعميد لاعبي العالم السابق محمد الدعيع،.
يذكر أنه في عام 2012 م ، استطاع اللاعب أحمد حسن أن يخطف لقب عميد لاعبي العالم من الدعيع، بعد أن سجل مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبي العالم مشاركة مع منتخب بلاده.
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