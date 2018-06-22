لاعب المنتخب المصري السابق أحمد حسن يروي موقفًا له مع الدعيع

طلال الغامدي(صدى):

روى نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسن، موقفًا له مع حارس مرمى المنتخب السعودي السابق محمد الدعيع.

وقال العميد أحمد حسن : ” حينما فوزت بلقب عميد لاعبي العالم، الذي فاز به من محمد الدعيع، كان أول المتصلين لتهنئتي، فهكذا يكون النجوم الكبار تشرفت اليوم بلقاء الصديق العزيز محمد الدعيع ” .

ونشر حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل ” تويتر ” صورة له جمعته بعميد لاعبي العالم السابق محمد الدعيع،.

يذكر أنه في عام 2012 م ، استطاع اللاعب أحمد حسن أن يخطف لقب عميد لاعبي العالم من الدعيع، بعد أن سجل مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبي العالم مشاركة مع منتخب بلاده.