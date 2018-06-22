بالصور.. أنشطة شعبية ومشاركة اجتماعية في احتفالات أهالي حوطة بني تميم

الرياض(صدى):

شارك الآلاف من أبناء محافظة حوطة بني تميم في احتفالات عيد الفطر المبارك تحت رعاية سعادة الأستاذ محمد بن عامر آل خرصان محافظ حوطة بني تميم في إطار إدخال البهجة على الكبار والصغار، وبشكل آمن يعبر عن التضافر بين المؤسسات العامة والجمهور، واستغلال هذه الأيام المباركة في إسعاد الجميع وفق توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة، وقد كللت الاحتفالات بالنجاح بدعم من محافظ حوطة بني تميم، ومشاركة الجهات الحكومية والقطاعات العسكرية بالمحافظة، والعاملين في البلدية الذين كرسوا وقتهم وجهدهم من أجل تميز الفعاليات ونجاحها، والتي اختتمت ثالث أيام عيد الفطر المبارك

شعار الاحتفالات

كان التخطيط المبكر لهذه الفعاليات هو ثيمة النجاح الأساسية، حيث تم في البداية تصميم شعار خصص لهذه المناسبة وهو « عيدنا أجمل » والذي عبر بشفافية عن أهمية الاحتفالات وقيمتها والأسلوب الحضاري الذي ساد الأجواء ليكون الجمال هو العنوان الحقيقي لكل الفعاليات.

أفضل البرامج

حرصت إدارة الفعاليات على اختيار حزمة من الأنشطة والفعاليات التي تتوافق مع هذه المناسبة التي يحتفل بها الجميع في أجواء السعادة والمشاركة المجتمعية، ومدى ملائمتها للرجال والنساء والصغار من جميع الفئات، حيث تبلورت الفعاليات في الإنشاد، والحرص على تقديم أنشطة ترفيهية وتدريبية، وكذلك إلقاء القصائد النبطية، فضلاً عن مشاركة بعض الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فلكلورية تراثية، وكان الجمهور أيضاً على موعد مع حفلات الألعاب النارية التي أشعلت ليالي العيد بالإضافة إلى مشاركة قوية من الأسر المنتجة واكتمل نجاح الاحتفال بفرحة الأطفال بقرية الألعاب الترفيهية المجانية على مدار الثلاثة أيام.

جوائز وهدايا

استمرت فعاليات « عيدنا أجمل » ثلاثة أيام وقد تخللها مسابقات وسحوبات، وقد شارك نحو 16000 زائر في الاحتفالات، وتم توزيع جوائز قيمة وهدايا على الحضور، إذ أقيمت أكثر من 18 فعالية، وقد جرت مراسيم الاحتفالات في أجواء شعبية ومشاركات مجتمعية واسعة ،واستمتع الجميع بالكم الهائل من الجوائز والهدايا والمشاركة في المسابقات التي جاءت ضمن إطار ترفيهي محبب، حيث خصصت البلدية برنامج الحوامة في 8 مواقع لمعايدة الأهالي، بالإضافة إلى توزيع الحلوى في مصليات العيد ، وتوزيع 8 آلاف عيدية للأطفال، و 10 آلاف بالون، وخمسون هدية للسحوبات، وتم إطلاق 350 قذيفة للألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة بمشاركة الآلف من أبناء المحافظة.

شكر وتقدير

في ختام الفعاليات التي انتهت ثالث أيام عيد الفطر المبارك تقدم المهندس فارس بن محمد القحطاني رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح الفعاليات وللمشاركين، وخاصة أمانة منطقة الرياض الراعي الرسمي للاحتفالات، وقال أخص بالشكر معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة المهندس صالح المخضوب وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة على الدعم والاهتمام بما يخدم الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية كانت كبيرة وأن القائمين على الفعاليات قدموا جهوداً كبيرة وللجميع الشكر والتقدير.