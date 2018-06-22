بالفيديو.. نانسي عجرم تتغزل بزوجها خلال رحلة على الشاطئ

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة نانسي عجرم ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو تتغزل فيه بزوجها خلال رحلتها الاستجمامية مع عائلتها في تركيا .

وأظهر الفيديو زوجها فادي الهاشم وهو يسير بالشورت مع قبعة صيفية، وكتبت عليه : ” ملكي ” .

كما ظهرت ابنتهما ميلا وايلا وهما خلف والدهما بملابس البحر، وكانت الأجواء عائلية وفي غاية الراحة والهدوء .

وظهر الهاشم وهو في غاية السعادة خلال اقترابه من المكان الذي تقف فيه عجرم، ووجه لها التحية خلال قضائهم إجازة العيد مع أسرتها على أحد شواطئ اسطنبول .