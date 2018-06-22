فيديو مروع.. للحظة اعتداء رجل على امرأة بسكين في الشارع
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مروع وثقة كاميرا المراقبة بأحد الشوارع الصينية ، يرصد لحظة اعتداء رجل على امرأة بالضرب المبرح بسلاح أبيض .
أظهر مقطع الفيديو ، امرأة تتحدث مع رجل في الشارع وفجأة جاء آخر راكضا وانهال على الأخير بالضرب المبرح باستخدام سكين وراح يركض خلفها ويلقنها الضربات.
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ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1736 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل