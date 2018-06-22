” جنرال إلكتريك ” : وظائف إدارية وفنية في 4 مدن بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة جنرال إلكتريك “ General Electric ” المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، اليوم الخميس، علي توافر وظائف إدارية وفنية للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات المتعاقدة معها في كل من ” الرياض، الدمام، الجبيل، والظهران ” .

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مفتوح بدءًا من تاريخ 21 يونيو 2018م، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” أخصائي أول مصادر درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، قائد تجاري: درجة البكالوريوس في ” إدارة الأعمال، أوالمبيعات، أو التسويق ” ، منسق عمليات الاتصالات: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأشارت ” الشركة ” ، بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الربط التالي من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.