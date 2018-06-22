وظائف شاغرة في فروع شركة أبيات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة أبيات السعودية “ ABYAT ” – المتخصصة بمجال مواد التشطيب والأثاث الداخلي والخارجي بالتجزئة وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: رئيس الصندوق عدد وظيفتين، قائد فريق تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يونيو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2018م.

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