” متحدث الهلال الأحمر ” : ينقذ طفل من الموت إختناقًا بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكن ” عبدالله أبو زيد ” متحدث الهلال الأحمر، من إنقاذ حياة طفل في سن الرابعة بعد تعرضة لحالة إختناق عقب إغلاق شقيقه التوأم شباك السيارة على رأسه، بمدينة جدة.

جاءت تفاصيل الواقعة بأن والد الطفل ” سلطان ” ترك السيارة في وضعية التشغيل عندما نزل للتسوق تاركًا الطفلين بمفردهما فقام أحدهما بغلق شباك السيارة على رقبة شقيقه، حيث دخل الصغير الذي تعرض للاختناق بنوبة إغماء.

وشاء القدر أن تتواجد سيارة متحدث الهلال الأحمر بالقرب منه فبادر بعمل الإسعافات الأولية للطفل، وإعادة التنفس للوضع الطبيعي وعند وصول فريق الهلال الأحمر كان الطفل قد استعاد عافيته.

ومن جانبه شكر والد الطفل متحدث الهلال الأحمر على إنقاذ حياة ابنه، بعدما أوشك على الموت بحالة اختناق.