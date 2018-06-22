زيادة المكالمات الصوتية في مكة والمدينة بالعشر الأواخر من رمضان

نايف السالم(صدى):

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الخميس، على نجاح الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لموسم شهر رمضان 1439هـ في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت إلى أن هذا العام قد شهد زيادة عالية في استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من زوار الحرمين الشريفين، وأن الاستعدادات والخطط قد نفذت بحسب ما خطط له بالتعاون مع شركات الاتصالات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وقالت الهيئة أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم وتوجيه القيادة الرشيدة، لتسخير كافة الإمكانات لتوفير أفضل خدمات الاتصالات وبجودة عالية لزوار الحرمين الشريفين بما يمكنهم من التواصل مع ذويهم بكل يسر وسهولة.

وكشف نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتقنية والبنية التحتية المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن أداء الشبكات قد سجل مستويات عالية على مستوى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحًا أن معدل المشتركين بلغ حوالي 5.8 مليون مشترك يوميًا، وتجاوز حجم المكالمات الصوتية خلال العشر الأواخر 14 مليون ساعة، فيما تجاوز حجم استهلاك البيانات خلال العشر الأواخر 20 ألف تيرابايت بزيادة قدرها 46% عن العام الماضي.

وأظهرت نتائج تطبيق مقياس متوسط سرعة التنزيل للإنترنت المتنقل 26 ميجابت/ثانية في كل من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, حيث تجاوزت نسبة التحسن في سرعات الإنترنت المتنقل إلى الضعف مقارنةً بالعام الماضي.

الاتصالات