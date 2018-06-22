أمن الطرق يقدم نصائح لقادة وقائدات المركبات

نايف السالم(صدى):

قدمت القوات الخاصة لأمن الطرق، نصائح لقادة المركبات، وقائدات المركبات بعد السماح لهن رسميًا بالقيادة يوم 10 شوال الجاري.

وقال أمن الطرق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : لسلامتك احرص على ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة أو المركبات التي أمامك.

وأضاف: تعاونك في الإبلاغ عن الشاحنات المخالفة على الطرق من خلال هاتف الطوارئ ٩٩٦ يسهم في حماية الأرواح.

وتابع أمن الطرق: أثبتت الدراسات أن حزام الأمان يقي من إصابات الحوادث المرورية بنسبةٍ تصل إلى 70%.

وأكد أمن الطرق على ضرورة فحص المركبة للتحقق من صلاحية الإطارات وأجهزة السلامة مثل المكابح والأنوار ومساحات الزجاج الأمامي قبل السفر يسهم في كشف الأعطال وإصلاحها للوقاية من الحوادث التي قد تقع بسببها.