” قرقاش “: الحل الوحيد لتجنب تفاقم الأزمة بالحديدة إنسحاب ” الحوثي “

فهمي محمد(صدى):

أعلن الدكتور ” أنور محمد قرقاش ” وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الوضع في مدينة الحديدة وما حولها، هو انسحاب ميليشيا الحوثي الكامل والسلمي وغير المشروط من المدينة ومينائها.

وقال ” قرقاش ” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تعمل على منع إنزال المساعدات في ميناء الحديدة وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي وتضع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي إلى جانب نشر القناصة والأسلحة الثقيلة وسط المناطق السكنية.

وأضاف ” قرقاش” ، أن الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الدولية نشرت تقارير عن تعمد ميليشيا الحوثي إحداث أزمة إنسانية والعمل على تفاقم الأوضاع في الميناء والمدينة.

وأكد ” قرقاش ” ، على أن تحرير الحديدة سيعجل بالتوصل إلى تسوية سلمية لليمن والشعب اليمني، مشيرًا إلى الاستمرار في ممارسة الضغط العسكري واحترام الظروف الإنسانية الهشة في اليمن الشقيق.