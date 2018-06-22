أسرتان سعوديتان تطالبان شركة نفط أمريكية بـ67 مليار ريال

علي القحطاني (صدى):

طالبت أسرتان سعوديتان شركة نفط أمريكية شهيرة بتعويضات مالية قدرها 17.9 مليار دولار ” 67 ملياراً و292 مليون ريال ” لاستمرار الشركة في استخدام أراضيهما رغم انتهاء عقد الإيجار.

ويذكر أن الورثة حصلوا في عام 2015 على حكم قضائي من مركز التحكيم الدولي في القاهرة، بأن الشركة الأمريكية تدين لهم بمبلغ 17.9 مليار دولار كتعويض عن استخدامها لأراضي العائلتين السعوديتين بعد انتهاء عقد الإيجار.

وقالوا الورثة أنهم حاولوا استعادة أراضيهم في عام 2005 إلا أن الشركة النفطية رفضت إعادة الأراضي، واستمرت في العمل دون وجه حق.