  • الخميس 21

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. فتاة تحطم الرقم القياسي لأطول جديلة من الثوم في العالم

بالفيديو.. فتاة تحطم الرقم القياسي لأطول جديلة من الثوم في العالم

بالفيديو.. فتاة تحطم الرقم القياسي لأطول جديلة من الثوم في العالم
أثينا(صدى):

حطمت اليونانية نايتا فاسيسا، الرقم القياسي العالمي لأطول جديلة من الثوم، بلغ طولها 612 مترًا و70 سم، لتكسر الرقم السابق المسجل في المجر بطول 255 مترًا.

أقيم التحدي على هامش المعرض التجاري الدولي في الكسندروبوليس، باليونان، واستغرق الأمر نحو 16 ساعة و20 ألف رأس من الثوم يصل وزنها إلى أكثر من طنين.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29715 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *