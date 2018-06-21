” وزير التعليم ” : الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي من متطلبات المرحلة الحالية

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور ” أحمد بن محمد العيسى ” وزير التعليم ، اليوم الخميس، عن فتح باب الإبتعاث الخارجي الأحد المقبل للدفعة الثالثة عشر من برنامج خادم الحرمين الشريفين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التعليم.

وأشار ” العيسى ” ، إلى أن هذه المرحلة تتميز بالتركيز على تخصصات نوعية، مثل الذكاء الإصطناعي، الأمن السيبراني، النقل الجوي والتخصصات الصحية.

وأوضح ” العيسى ” ، أنه تم تخصيص 1000 مقعد في مجال الأمن السيبراني للمستفيدين والمستفيدات خلال فترة الـ 5 سنوات المقبلة .

وأكد ” وزير التعليم ” ، على أن مخرجات الأمن السيبراني تهدف إلى إعداد متخصصين سعوديين مؤهلين في هذا المجال، وتحديد المتطلبات من التخصصات التي يحتاجها قطاع الأمن السيبراني، وكذلك تحديد المراحل المدرسية والمؤهلات المتطلبة لكل تخصص للجنسين، ووضع قائمة بالجامعات والبرامج المعتمدة.

وبيّن ” العيسى ” ، أن منظومة الأمن السيبراني تعمل من أجل تشفير التعاملات الإلكترونية وتأمينها، وحماية البيانات وتطبيقات المعلوماتية من أي اختراقات، وتأمين البنى التحتية لأمن المعلومات من أي هجمات، والدفاع عن المملكة في الحروب الإلكترونية، وحماية شبكة المعلومات الوطنية من أي هجوم إلكتروني.