فيفا يرد على تصريح نجم المغرب بشأن ” رونالدو “

طلال الغامدي(صدى):

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” ، على تصريحات نجم المغرب نور الدين أمرابط بشأن طلب حكم مباراة أسود الأطلسي والبرتغال، الأميركي مارك جيجر، الحصول على قميص كرستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ”، في بيان رسمي له اليوم الخميس : بمجرد خروج تلك التصريحات، تم إجراء تحريات حول صحة تلك المعلومات، وتأكد أن تلك الرواية لم تحدث.

وأدان “فيفا” تصريحات نجم المغرب قائلًا: نرفض بشدة تلك الادعاءات وأن مثل هذا الطلب لم يتم من قبل الحكم.. الحكام لديهم تعليمات واضحة بشأن سلوكهم وطريقة تعاملهم مع جميع منتخبات كأس العالم 2018، ويمكن التأكيد على أن جيجر تصرف بطريقة مهنية ومثالية في إدارة المباراة.

وأضاف“ فيفا ”، في بيانه بشأن تصريحات نجم المغرب حول الحكم الأميركي والبرتغالي كرستيانو رونالدو بتذكير جميع المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم 2018 بضرورة احترام مبادئ اللعب النظيف.