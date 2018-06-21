بالفيديو.. ” التحالف ” : لواء العروبة يحقق انتصارات كبيرة بصعدة
أعلنت قوات التحالف الوطني لإعادة دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، عن الانتصارات الكبيرة والتقدم الذى حققه لواء العروبة بقيادة اللواء “عبدالكريم السدعي ” بمحور صعدة.
وأضاف ” التحالف “، أن لواء العروبة يتقدم بعملية ” قطع رأس الأفعي ” وذلك بدعم من قواتا التحالف في منطقة صعدة.
وأوضح ” التحالف “، أن المناطق التي يعمل ” لواء العروبة ” على تحريرها وتطهيرها من مليشيا الحوثي ، هي ” جبل الروقي، قرية الروقي، الغرزة ، حرم ، ربعان ، البروكية ، الشتيفي، معسكرات السائلة، الصبة ” .
وأشار ” التحالف ” ، إلى أن العمليات مستمرة لتطهير الملاحيظ وما تبقى من جيوب وعناصر ميليشيات الحوثي.
سعودي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 10 دقائق
اللهم انصرالتحالف على الحوثيين اللهم زلزل الارض من تحت الحوثيين واحفظ جنودالتحالف وارجعهم سالمين غانمين امنيتي اكون احد افراد التحالف ضد هالحوثيين