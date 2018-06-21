سوق عكاظ تعتذر عن إعلان ” ناطرينكم “

علي القحطاني (صدى):

قدمت إدارة سوق عكاظ اعتذار عن إعلان ترويجي لإحدى الفعاليات أثار موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استخدم كلمة عامية للترويج لحدث ثقافي بامتياز.

وقالت إدارة سوق عكاظ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إشارة إلى الإعلان المتداول بخصوص فعاليات سوق عكاظ نود الإيضاح بأن هذا الإعلان لم يصدر من هيئة السياحة والتراث.

وأضافت أن هذا الإعلان هو اجتهاد خاطئ من المنظمين بدافع الترويج للفعاليات واستقطاب زوار السوق، وجرى لفت نظرهم ومعالجة الموضوع في حينه.

وأدى إعلان ناطرينكم في موجة من الهجوم على سوق عكاظ حيث استخدم كلمة عامية للترويج لحدث ثقافي بامتياز.

إقرأ أيضًا..