فواز الشريف يكشف حقيقة رفض ” دياز ” لاستمرار فيلانويفا

ماجد محمد(صدى):

نفى فواز الشريف، المتحدث الرسمي باسم كتيبة النمور، الأنباء التي ترددت بشأن فيلانويفا، مؤكداً أن اللاعب يعد من العناصر التي سيعتمد عليها الأرجنتيني دياز في الموسم المقبل.

وقال الشريف على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الجتماعي ” تويتر ” إن نادي الاتحاد حريص على مصلحته الفنية ولن يستغني عن أي لاعب إلا في حالة وجود البديل المناسب له، وڤيلانويفا من ضمن خطة المدرب للموسم المقبل.

وكانت أنباء ترددت عن عزم الإدارة الفنية لنادي الاتحاد بقيادة الأرجنتيني، رامون دياز، الاستغناء عن خدمات المحترف الأبرز في صفوف كتيبة النمور خلال الفترة الماضية، التشيلي كارلوس فيلانويفا.