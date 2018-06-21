مندوب المملكة بالأمم المتحدة: لأول مرة تنزامن العمليات العسكرية والإنسانية باليمن

فهمي محمد(صدى):

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ” عبد الله بن يحيى العلمي ” ، اليوم الخميس ، أن العمليات العسكرية والإنسانية في اليمن تتزامن مع بعضها البعض لأول مرة بالتاريخ.

وأضاف ” العلمي ” ، أن العمليات العسكرية تراعي الأوضاع الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

وأشار ” مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أنه تم توفير ممرات آمنة لميليشيا الحوثي للخروج وإلقاء السلاح.

اقرأ أيضًا ..