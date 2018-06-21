مندوب المملكة بالأمم المتحدة: لأول مرة تنزامن العمليات العسكرية والإنسانية باليمن
أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ” عبد الله بن يحيى العلمي ” ، اليوم الخميس ، أن العمليات العسكرية والإنسانية في اليمن تتزامن مع بعضها البعض لأول مرة بالتاريخ.
وأضاف ” العلمي ” ، أن العمليات العسكرية تراعي الأوضاع الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.
وأشار ” مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أنه تم توفير ممرات آمنة لميليشيا الحوثي للخروج وإلقاء السلاح.
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