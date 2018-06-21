حساب المواطن : 3 قواعد يجب اتبعها لتوجيه الدعم لمستحقيه

نايف السالم(صدى):

أكد حساب المواطن على ضرورة التأكد من دقة بيانات الدخل للمستفيد وتابعيه وتسجيل المصدر الصحيح للدخل، والإفصاح عن أي دخل من نشاط تجاري، بما يتوافق مع البيانات الرسمية.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب التأكد من دقة بيانات الدخل للمستفيد وتابعيه وتسجيل المصدر الصحيح للدخل، والإفصاح عن أي دخل من نشاط تجاري، بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تتأثر أهلية المستفيد وتابعيه واستحقاقهم الدعم، ويتحقق الهدف في توجيه الدعم لمستحقيه.