” رواناو ” ضحية ترجمة جوجل الخاطئة

طلال الغامدي(صدى):

وقع المدافع الإسباني ” أليكسيس رواناو ” ، المنضم حديثًا لصفوف الأهلي السعودي في خطأ طريف وغير مقصود، بعد نشره تغريدة باللغة الإسبانية ليبلغ متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بإنتقاله إلى الأهلي ، إلا أنه أرفق ترجمة تغريدته باللغة الإنجليزية.

ونشر ” رواناو ” : ” أبدأ مرحلة جديدة مع نادي الأهلي السعودي برغبة وحماس ” ، غير أنه يبدو أن اللاعب الإسباني لا يجيد اللغة الإنجليزية، فاستعان بترجمة “جوجل ” ، ونشر النتيجة التي جاءت: ” أبدأ مرحلة جديدة مع نادي الأهلي السعودي بالوهم والخداع ” ، وهو معنى يخالف تمامًا ما قصده اللاعب في تغريدته التي نشرها بلغته الأم.