برلماني أردني : مريض السرطان ميت ميت.. ورد حاد من أميرة

عمان(صدى):

أعرب المواطنون في الأردن عن غضبهم من تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب الأردني النائب محمد الطيطي، التي طالت مرضى السرطان.

وقال الطيطي خلال لقاء تلفزيوني ينتقد “ عمر الرزاز ” رئيس الوزراء الأردني: امبارح طلع علينا بمؤتمر صحافي، شو حكى بالمؤتمر الصحفي، سوف ندرس، سوف نعمل، سوف نعمل باقة صحية لمرضى السرطان، يا سلام، عامل مؤتمر صحافي عشان تقول بدي أعمل بطاقة صحية لمرضى السرطان، يازلمة “ أي الرزّاز ” ما هو مريض السرطان الله يشفيه ما هو ميت.

وردت الأميرة الأردنية غيداء بنت طلال، رئيسة هيئة أمناء مركز الحسين للسرطان، معبرة عن غضبها : من العار أن يصدر أي شخص تصريح يخلو من أي منطق أو مرجعية علمية ويدعي بأن مرضى السرطان محكومون بالموت.

وأضافت الأميرة: أن الإحصائيات العالمية أثبتت أن عشرات الملايين من مرضى السرطان انتصروا عليه، وزادت أن الحقيقة ستبقى أن السرطان لا يعني الموت ويمكن التغلب عليه بإذن الله.

وأعرب “ الطيطي ” بعد ردود الفعل المهاجمة له عن أسفه من تصريحاته بحق مرضى السرطان، وقدم اعتذاره لكل من شعر بالإساءة.

الأردن