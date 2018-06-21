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” النيابة العامة ” : السجن 18 شهرًا لحمل السلاح دون ترخيص

” النيابة العامة ” : السجن 18 شهرًا لحمل السلاح دون ترخيص
عادل الحربي (صدى):

شددت النيابة العامة على معاقبة الأشخاص حاملي الأسلحة والذخائر دون ترخيص.

ونشرت ” النيابة العامة ” ، اليوم الخميس، على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تغريدة أكدت فيها الأتي ” كل من ثبت حيازته سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، يعاقب بالسجن مدة تصل ثمانية عشر شهرًا ، وذلك وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1330 ] نشر منذ 2 ساعتين

قرار منيح كتيرررر….
بس نبا طبيزز على ارض الواقع حتى لا يكون الحال …نسمع جعجعه ولا نرى بليله

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