” النيابة العامة ” : السجن 18 شهرًا لحمل السلاح دون ترخيص
شددت النيابة العامة على معاقبة الأشخاص حاملي الأسلحة والذخائر دون ترخيص.
ونشرت ” النيابة العامة ” ، اليوم الخميس، على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تغريدة أكدت فيها الأتي ” كل من ثبت حيازته سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، يعاقب بالسجن مدة تصل ثمانية عشر شهرًا ، وذلك وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1330 ] نشر منذ 2 ساعتين
قرار منيح كتيرررر….
بس نبا طبيزز على ارض الواقع حتى لا يكون الحال …نسمع جعجعه ولا نرى بليله