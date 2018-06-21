” النيابة العامة ” : السجن 18 شهرًا لحمل السلاح دون ترخيص

عادل الحربي (صدى):

شددت النيابة العامة على معاقبة الأشخاص حاملي الأسلحة والذخائر دون ترخيص.

ونشرت ” النيابة العامة ” ، اليوم الخميس، على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تغريدة أكدت فيها الأتي ” كل من ثبت حيازته سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، يعاقب بالسجن مدة تصل ثمانية عشر شهرًا ، وذلك وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر .