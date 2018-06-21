بالفيديو.. حساب المواطن يوضح آلية إضافة التابعين إلى رب الأسرة في البرنامج

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس آلية إضافة التابعين إلى رب الأسرة في حساب المواطن .

وقالت خدمة العملاء في البرنامج ردًا على سؤال من المواطن معروف . أ، الذي رُزق بطفلة جديدة، إنه يمكن له إضافتها كتابع في حساب المواطن وفق القواعد والإجراءات المعلنة.

ونشر حساب المواطن مقطع فيديو يوضح البيانات المطلوبة لإضافة التابعين وكيفية إضافتهم إلى رب الأسرة.

لمعرفة الخطوات شاهد :