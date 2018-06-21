بلدية بارق تعلق على إقامة مواطنين سوق مواشٍ على الطريق الدولي

أبها(صدى):

علقت بلدية بارق على إقامة عدد من الأهالي سوقاً للمواشي جنوب المحافظة على الطريق الدولي الذي يربط جنوب المملكة ببقية المناطق، حيث شهد السوق توافد الباعة والمشترين وظهر الازدحام على جنبات الطريق.

وقال رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي : هذا السوق أقامه الأهالي، وليس لنا دخل به.

وأضاف: بخصوص السوق اليومي، فقد تم اعتماد مخطط سوق يومي للمحافظة شمال طريق الطحاحين، والعمل جارٍ لإنهاء جميع الإجراءات النظامية قبل الإعلان عنه للاستثمار وذلك بناء على طلب سابق من المجلس البلدي في المحافظة.

وتابع: تم الانتهاء من مبنى المسلخ المجاور للموقع ولم يتبق سوى إيصال التيار الكهربائي وسيتم طرح المسلخ للاستثمار وفتح الطريق للمسلخ وتسوية المكان خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد على أن البلدية تدعم مبادرة الأهالي لإحياء المكان وخدمة سكان المحافظة والمحافظات المجاورة بعد الحصول على الموافقات الرسمية.