بالفيديو.. أهالي ” الريث ” يعاونون الدفاع المدني في إنقاذ شاب سقط بوادي لجب

تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مجموعة من المواطنين بمحافظة الريث، التابعة لمنطقة جازان ، أثناء مساعدتهم أفراد الدفاع المدني في عملية إنقاذ معقدة استمرت لمدة ثلاث ساعات، لشاب تعرضت قدميه للكسر إثر سقوطه في أحد الأماكن الوعرة بوادي لجب.

وأكد عدد من شهود العيان بموقع الحادث، أن عملية إنقاذ الشاب من قِبل أفراد الدفاع المدني وبمساعدة أهالي الريث، بدأت من الساعة الخامسة حتى آذان العشاء، ولمدة ثلاث ساعات.