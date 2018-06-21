بالصور.. الطفلة ريم عبدالله الشمراني تصارع ألم مرض الجلد السمكي وتناشد أهل الخير
ناشد المواطن عبدالله الشمراني مساعدته في علاج طفلته ” ريم ” ، التي تعاني من مرض يسمى طبيًا بـ ” الجلد السمكي ” ، وهو الذي يتمثل بتقشر وتشققات في الجلد تسبب ألمًا شديدًا للطفلة الصغيرة.
وأوضح والد الطفلة – لصدى – التي تبلغ من العمر تسع سنوات أنه تم تنويمها في مستشفى الملك عبدالله في بيشة لمدة أربعه أشهر دون أي نتيجة تذكر، كما راجعت مستشفى القوات المسلحة بالطائف ولا يوجد علاج سوى المرطبات التي لا تتوافر دائما، وتابع بأنه ذهب لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الذي اعتذر عن قبول الحالة لعدم وجود علاج، فضلًا عن اعتذار مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن قبول الحالة لعدم توفر علاج، واعتذار مستشفى الملك فيصل التخصصي.
وحصل والد الطفلة الذي يعمل بالقطاع العسكري في الطائف على أمر لعلاج ابنته في مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة الرياض، إلا أنه لم يجد فيه من
العلاج سوى المرطبات والتي تصرف بكميات محدودة.
وعن العلاج الذي تحتاجه ريم، قال والدها إنها تحتاج الى أجواء رطبة حيث يخف تقشر الجلد وتقل الحكة التي تسبب نزف الدم من معظم جسدها.
وأشار الشمراني إلى أنهم عثروا على علاج في الهند يخفف من التشققات بنسبة كبيرة؛ حيث قال، ” وجدنا بصيص أمل في علاج لها في الهند يساعد في تخفيف القشور والتشققات بنسبة كبيرة جدا، لذآ أناشد الله ثمً سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالنظر الى حالة أبنتي التي زادت سواء في حالتها الصحيةً ولا أستطيع أن اغادر محافظة الطائف لكوني أعمل بالقطاع العسكري خدمةً للدين والوطنً وأناشد اهل الخير والقلوب الرحيمةً حيثً أن أبنتي الى حد الان تنتظر العلاج ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1327 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم رب العرش العظيم اسألك بوجهك الكريم ان تشافيها وترفع عنها…..
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1327 ] نشر منذ 1 ساعة
قال والدها إنها تحتاج الى أجواء رطبة حيث يخف تقشر الجلد وتقل الحكة التي تسبب نزف الدم من معظم جسدها….
قدم تقرير بهذا لأكبر مسؤل بعملك لينقلك لمدينه ساحليه مثل جده…. وهذا واجب عليه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29702 ] نشر منذ 1 ساعة
اسئل الله العلي العظيم ان يشفيك ويعافيك ويرفع عنك كل ما يضرك ويلبسك ثوب الصحه والعافيه اللهم اني اسئلك بوجهك الكريم. ولطفك ورمتك التي وسعت كل شيء ان تشفيها وتعافيها يارب العالمين
آمين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48780 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اللهم اشفيها وعافيها منما فيها ,,, آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17578 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نسأل الله لها الشفاء العاجل
لو يستعمل زيت الزيتون يمكن يفيد في هذه الحاله