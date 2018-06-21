السفارة التركية بالرياض: الخادمة الفلبينية المرافقة للأسر السعودية لن تحصل على التأشيرة
أعلنت السفارة التركية بالرياض عن نبأ هام، بشأن تأشيرة الخادمة الفلبينية المرافقة للأسرة السعودية.
حيث كشفت السفارة أن الخادمة الفلبينية المرافقة للأسرة السعودية، لن تحصل على تأشيرة دخول تركيا إلكترونيًا أو من المطار.
ابوزياد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وسبب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17578 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني ممنوع على الفلبنيات دخول تركيا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48780 ] نشر منذ 56 دقيقة
قاطعوهم ..
,, قطعهم الله من رحمته ,,