السفارة التركية بالرياض: الخادمة الفلبينية المرافقة للأسر السعودية لن تحصل على التأشيرة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت السفارة التركية بالرياض عن نبأ هام، بشأن تأشيرة الخادمة الفلبينية المرافقة للأسرة السعودية.

حيث كشفت السفارة أن الخادمة الفلبينية المرافقة للأسرة السعودية، لن تحصل على تأشيرة دخول تركيا إلكترونيًا أو من المطار.