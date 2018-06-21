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السفارة التركية بالرياض: الخادمة الفلبينية المرافقة للأسر السعودية لن تحصل على التأشيرة

السفارة التركية بالرياض: الخادمة الفلبينية المرافقة للأسر السعودية لن تحصل على التأشيرة
عادل الحربي (صدى):

أعلنت السفارة التركية بالرياض عن نبأ هام، بشأن تأشيرة الخادمة الفلبينية المرافقة للأسرة السعودية.

حيث كشفت السفارة أن الخادمة الفلبينية المرافقة للأسرة السعودية، لن تحصل على تأشيرة دخول تركيا إلكترونيًا أو من المطار.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب وسبب

[ عدد التعليقات: 17578 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني ممنوع على الفلبنيات دخول تركيا

[ عدد التعليقات: 48780 ] نشر منذ 56 دقيقة

قاطعوهم ..

,, قطعهم الله من رحمته ,,

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