معهد سرب يعلن عن بدء التقديم لدبلوم متخصص والعمل في ” سار “

نايف السالم(صدى):

كشف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية ” سرب ” ، عن بدء التقديم لدراسة الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” في صناعة الخطوط الحديدية.

وأوضح المعهد الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والتي جاءت على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم مواطن.

– أن يكون وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80% ” التقديم فقط لخريجي الثانوية العامة / تخصص علمي ” .

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة اختبار القدرات العامة ” قياس ” ، بنسبة لا تقل عن 70%.

– أن يكون عمر المتقدم بين 18 و23 عامًا.

– لم يسبق للمتقدم الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” .

– أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.

– أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وأبان المعهد أنه سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة نصية بموعد اختبار القبول ” بعد انتهاء الفرز ” ، وفي حال تم الاستدعاء لاختبار القبول يجب إحضار المتطلبات التالية:

– أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

– أصل شهادة الثانوية تخصص علمي أو نسخة طبق الأصل مختومة وصورة منها.

– نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ” قياس ” .

أما في حالة عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء التقديم.

وعن المميزات الوظيفية أنه يتم التسجيل بالتأمينات الاجتماعية، وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة، وسيكون الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية.

وحدد المعهد موعد بداية الفصل التدريبي للمقبولين يوم الأحد 1439/12/29هـ الموافق 2018/09/09م وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنا