بالصور.. الكشف عن فولفو S60 موديل 2019 رسميا

متابعات(صدى):

كشفت فولفو رسميا عن S60 الجيل الثالث وذلك أثناء افتتاحها مصنعها في كارولاينا الجنوبية بالولايات المتحدة.

الواجهة الأمامية تتبنى نمطا مماثلا لكل سيارات فولفو الجديدة، حيث المصابيح الأمامية إضاءتها LED على شكل مطرقة ثور، الشبك عمودي الشكل تمتد إليه المصابيح النهارية، مشتت الهواء السُّفلي، وإجمالا، السيدان متوسطة الحجم حادة في تفاصيلها مقارنة بشقيقتها S90.

أعلنت الشركة بأنه لن يتم تقديم نسخة ديزل من الموديل وذلك التزاما منها بتحويل كامل سياراتها لتكون كهربائية بحلول 2019.

ستتاح S60 2019 بمحركين هجينين، تيربوتشارج T6 بقوة 340 حصان وسوبرتشارج T8 يقدم 400 حصان، كما يتم تقديم حزمة بوليستر الهندسية والتي ترفع أداء موديل T8 إلى 415 حصان عبر تحسينات بالعجلات والمكابح والتعليق الهوائي والمحرك.

تستند S60 على منصة SPA المستخدمة في موديلات الشركة الأخرى وتقدم تقنيات مماثلة، يتضمنها نظام معلومات ترفيهي بشاشة لمسية 9 إنش يدعمه أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونقطة واي فاي 4G، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أمانا على الطريق حيث تتضمنها تقنيات أبرزها مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، تفادي الاصطدامات، التباطؤ بالمنعطفات، كما أن الطيار المساعد الذي يوجّه ويسرّع ويوقف السيارة على سرعات تصل إلى 130 كم/س تم تحديثه لأداء أفضل بالمنعطفات.

هذا وسيبدأ سعر فولفو S60 2019 من 35,800$ (134,250 ريال)، على أن يكون ممكنا للعملاء المشتركين بخدمة Care by Volvo تجربة السيارة مدة شهر بدون أي رسوم، وذلك عند وصولها للأسواق نهاية العام الجاري.