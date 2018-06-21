بالفيديو.. رد فعل صادم لمعلم بعد مشاجرة عنيفة بين طالبين

متابعات(صدى):

اثار معلم حالة من الغضب والاستياء بين المتابعين عبر مواقع التواصل لرد فعله السلبي ، حيث ترك الفصل بعدما نشبت مشاجرة عنيفة بين طالبين في سن المراهقة.

أظهر مقطع فيديو متداول ، مشاجرة عنيفة بين الطالبين انهالا خلالها على بعضهما بالضرب المبرح، حيث أصيب المعلم بالصدمة، وترك الفصل ورحل بكل هدوء، ولم يتدخل لفض العراك بين الطالبين اللذين ظلا يلقنان بعضهما الضربات واللكمات بطريقة وحشية أمام الطلاب.