مسؤول سابق في عهد القذافي يكشف دور قطر التخريبي في ليبيا

طلال الضوي(صدى):

كشف مصطفى الزائدي، الأمين العام للمكتب التنفيذي للحركة الشعبية الوطنية الليبية، عن دور قطر وتركيا والموساد الإسرائيلي التخريبي في ” ليبيا ” التي تعرضت لمؤامرة في 2011 لتدميرها.

وقال ” الزائدي ” لمسؤول السابق في عهد القذافي، في مقال بعنوان ” معركة النفط ” والذي نشره على حسابه الشخصي في ” تويتر ” ، أن المشروع بدأ بالتدمير العسكري المباشر لمؤسساتها العسكرية والأمنية، وضرب نسيجها الاجتماعي الواحد، وقهر شعبها وتم تخريب اقتصادها؛ حتى يسهل ابتلاعها والاستفادة من ثرواتها.

كما ناشد ” الزائدي ” أنصار ومؤيدي النظام السابق الليبيين، بالانتباه لما ينفذ ضدهم وضد بلادهم من قبل نظام قطر وأنقرة وعواصم الاستعمار القديم والجديد وفي دهاليز الموساد.