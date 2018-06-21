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مسؤول سابق في عهد القذافي يكشف دور قطر التخريبي في ليبيا

مسؤول سابق في عهد القذافي يكشف دور قطر التخريبي في ليبيا
طلال الضوي(صدى):

كشف مصطفى الزائدي، الأمين العام للمكتب التنفيذي للحركة الشعبية الوطنية الليبية، عن دور قطر وتركيا والموساد الإسرائيلي التخريبي في ” ليبيا ” التي تعرضت لمؤامرة في 2011 لتدميرها.

وقال ” الزائدي ” لمسؤول السابق في عهد القذافي، في مقال بعنوان ” معركة النفط ” والذي نشره على حسابه الشخصي في ” تويتر ” ، أن المشروع بدأ بالتدمير العسكري المباشر لمؤسساتها العسكرية والأمنية، وضرب نسيجها الاجتماعي الواحد، وقهر شعبها وتم تخريب اقتصادها؛ حتى يسهل ابتلاعها والاستفادة من ثرواتها.

كما ناشد ” الزائدي ” أنصار ومؤيدي النظام السابق الليبيين، بالانتباه لما ينفذ ضدهم وضد بلادهم من قبل نظام قطر وأنقرة وعواصم الاستعمار القديم والجديد وفي دهاليز الموساد.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17557 ] نشر منذ 2 دقيقتين

اوكي

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