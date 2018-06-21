أمانة جدة تسند مهمة تصريف الأمطار لشركات دولية ومحلية متخصصة

نايف السالم(صدى):

أسندت أمانة جدة مهمة إدارة وتنفيذ وتشغيل مشاريع برنامج تصريف الأمطار إلى المؤسسات والشركات الوطنية والدولية المتخصصة والمتمكنة إداريًا وماليًا ولديها الخبرة الكاملة في إطار برنامج التخصيص الوطني المرتبط بمبادرات برامج التحول الوطني 2020.

وبدأت الأمانة في العمل لتنفيذ هذا المشروع من أجل تقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار مدينة جدة.